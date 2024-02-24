Сусоев Борис ОтецБорисовичей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Есть метрика о свадьбе. 11 11 1905 Сусоев Иван Борисович 19 Алексеевка 1886 Фомкина Дарья Трофимовна 21 Алексеевка 1884
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно