Сусоев Борис ОтецБорисовичей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусоев Борис ОтецБорисовичей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сусоев Иван Борисович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 11 11 1905 Сусоев Иван Борисович 19 Алексеевка 1886 Фомкина Дарья Трофимовна 21 Алексеевка 1884
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сусоев Сергей Борисович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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