Чупрасова (Хлынова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Хлынов Павел Павлович
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Мокерова Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Александров Григорий
Рождение ребёнка
08.03.1956
Дочь: Бойкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чупрасов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупрасов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Григорий
Смерть
Неизвестно