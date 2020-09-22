Чупрасова (Хлынова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупрасова (Хлынова) Анна Павловна

Чупрасова (Хлынова) Анна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Хлынов Павел Павлович

Мать: Хлынова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Мокерова Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Александров Григорий

Рождение ребёнка
08.03.1956

Дочь: Бойкова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чупрасов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупрасов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close