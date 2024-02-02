Еливанова Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еливанова Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1937

Дата смерти

18.11.1986

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1937

Отец: Еливанова Александр Андреевич

Мать: Еливанова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
31.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Юманова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.11.1986
Причина смерти: болезни
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