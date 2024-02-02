Еливанова Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1937
Дата смерти18.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1937
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Юманова Людмила Викторовна
Смерть
18.11.1986
Причина смерти: болезни