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Мухамедзянов Тагир

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1923

Дата смерти

28.11.1943

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Сулейманов Мухамметжан

Мать: Сулейманова Гафиря

Военная служба
Неизвестно
Мухомедзянов Тагир Именной список части Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Чичкап Место призыва: Куйбышевский РВК, Татарская АССР, Куйбышевский р-н Дата призыва... Показать все
Смерть
28.11.1943

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