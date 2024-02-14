Мухамедзянов Тагир
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1923
Дата смерти28.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Сулейманов Мухамметжан
Мать: Сулейманова Гафиря
Военная служба
Неизвестно
Мухамедзянов Тагир Документ, уточняющий потери Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Чичкап Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 212 сп Дата выбытия: 28.11.1943 Причина выбытия: убит Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Могилевская обл., Дрибинский р-н, д. Ст. Перевоз, 800 м восточнее
Мухомедзянов Тагир Именной список части Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Чичкап Место призыва: Куйбышевский РВК, Татарская АССР, Куйбышевский р-н Дата призыва... Показать все