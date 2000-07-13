Артемов Давыд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов Давыд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Афимия Давыдовна

Мать ребёнка: Артемова Марина

Нытвенский р-н
Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Поздерина Пелагея Давыдовна

Мать ребёнка: Артемова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Иван

Мать ребёнка: Артемова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Артемова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Федор

Мать ребёнка: Артемова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Семен

Мать ребёнка: Артемова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Харитон

Мать ребёнка: Артемова Марина

Смерть
Неизвестно
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