Артемов Давыд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Афимия Давыдовна
Мать ребёнка: Артемова Марина
Нытвенский р-н
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Поздерина Пелагея Давыдовна
Мать ребёнка: Артемова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемов Иван
Мать ребёнка: Артемова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Артемова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемов Федор
Мать ребёнка: Артемова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемов Семен
Мать ребёнка: Артемова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемов Харитон
Мать ребёнка: Артемова Марина
Смерть
Неизвестно