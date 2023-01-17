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Ромасюк Иван

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Место рождения

Нижнеполевское, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

03.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеполевское, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
15.09.2006

Жена: Туренко Марина

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.04.2007

Сын: Ромасюк Максимилиан

Мать ребёнка: Туренко Марина

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.07.2009

Дочь: Алиса

Мать ребёнка: Туренко Марина

Рождение ребёнка
17.08.2011

Сын: Ромасюк Алексей

Мать ребёнка: Туренко Марина

Развод
Неизвестно

Жена: Туренко Марина

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