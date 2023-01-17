Ромасюк Иван
Место рождения
Дата рождения03.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.2006
Жена: Туренко Марина
Рождение ребёнка
02.04.2007
Сын: Ромасюк Максимилиан
Мать ребёнка: Туренко Марина
Рождение ребёнка
15.07.2009
Дочь: Алиса
Мать ребёнка: Туренко Марина
Рождение ребёнка
17.08.2011
Сын: Ромасюк Алексей
Мать ребёнка: Туренко Марина
Развод
Неизвестно
Жена: Туренко Марина