Сергеева (Чижова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Чижова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1935

Дата смерти

02.11.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935

Отец: не указан

Мать: Чижова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Павел

Смерть
02.11.2017
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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