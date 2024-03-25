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Никитина Анна Ивановна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

09.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Никитин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Никитин Григорий Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1849

Сын: Р Фёдот Григорьевич Н/Р

Отец ребёнка: Никитин Григорий Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1854

Сын: Р Трофим Григорьевич Н/Р

Отец ребёнка: Никитин Григорий Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1856

Сын: Никитин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Никитин Григорий Егорович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Григорий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.11.1889
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: От Старости
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