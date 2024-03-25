Никитина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти09.11.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1845
Сын: Никитин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Никитин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
01.03.1849
Отец ребёнка: Никитин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
14.09.1854
Отец ребёнка: Никитин Григорий Егорович
Рождение ребёнка
28.11.1856
Отец ребёнка: Никитин Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1889
Причина смерти: От Старости