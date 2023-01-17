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Куверов Константин Валерьевич
Куверов Константин Валерьевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
23.01.1983
Пол
Мужской
Отец
Куверов Валерий Иванович
1948 г.р.
Мать
Куверова (Хужатова) Альфия Минахметовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1983
Отец:
Куверов Валерий Иванович
Мать:
Куверова Альфия Минахметовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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