Ермолаева Ольга Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Ермолаев Климент Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1883 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1883 ст.
Дочь: Сизикова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Сизиков Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
22.12.1884 ст.
Дочь: Сизикова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Сизиков Василий Спиридонович
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 52 об
Смерть
Неизвестно