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Ермолаева Ольга Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Ермолаев Климент Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1883 ст.

Муж: Сизиков Василий Спиридонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.12.1883 ст.

Дочь: Сизикова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Сизиков Василий Спиридонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.12.1884 ст.

Дочь: Сизикова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сизиков Василий Спиридонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 52 об
Смерть
Неизвестно

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