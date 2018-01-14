Mazura (Baklanova) Olga
Место рожденияKainsk, Novosibirsk, Russia
Дата рождения01.01.1954
Дата смерти14.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Отец: Baklanov Vasiliy
Мать: Baklanova Maria
Kainsk, Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Kainsk, Novosibirsk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.01.2018