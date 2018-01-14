Mazura (Baklanova) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mazura (Baklanova) Olga

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Место рождения

Kainsk, Novosibirsk, Russia

Дата рождения

01.01.1954

Дата смерти

14.01.2018

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: Baklanov Vasiliy

Мать: Baklanova Maria

Kainsk, Novosibirsk, Russia
Рождение ребёнка
1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Kainsk, Novosibirsk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.01.2018
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