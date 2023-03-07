Белашева (Трегубова) Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белашева (Трегубова) Параскева Яковлева

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Место рождения

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Трегубов Яков Иванов

Мать: Трегубова Марина Кондратьева

Скрипинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Калачевской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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