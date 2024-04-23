Ефросинья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти17.10.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1880
Муж: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
24.03.1881
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
04.10.1882
Сын: Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
01.01.1885
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
18.03.1887
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Рождение ребёнка
24.07.1889
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иудович
Смерть
17.10.1893