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Ефросинья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

17.10.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1880

Муж: Фёдор Иудович

Рождение ребёнка
24.03.1881

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Зайцев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1887

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1889

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
17.10.1893

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