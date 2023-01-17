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Беляева Дарья Яковлева

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

16.03.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1865 ст.

Отец: Беляев Иаков Терентев

Мать: Беляева Надежда Трофимова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещение
17.03.1865 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемницей при крещении была «Той же деревни девица Пелагия Антониева Беляева». (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7098. Л. 203 об.-204); В 1882 году Дарья была восприемницей при рождении племянницы Павлы,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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