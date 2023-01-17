Беляева Дарья Яковлева
Место рождения
Дата рождения16.03.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1865 ст.
Отец: Беляев Иаков Терентев
Крещение
17.03.1865 ст.
Восприемницей при крещении была «Той же деревни девица Пелагия Антониева Беляева». (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7098. Л. 203 об.-204); В 1882 году Дарья была восприемницей при рождении племянницы Павлы,... Показать все
Смерть
Неизвестно