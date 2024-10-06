Дерьвянинова Аксинья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дерьвянинов Павел Семионович
Отец ребёнка: Дерьвянинов Семион Логинович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Дерьвянинов Яков Семионович
Отец ребёнка: Дерьвянинов Семион Логинович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дерьвянинов Василий Семионович
Отец ребёнка: Дерьвянинов Семион Логинович