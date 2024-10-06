Дерьвянинова Аксинья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерьвянинова Аксинья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерьвянинов Семион Логинович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дерьвянинов Павел Семионович

Отец ребёнка: Дерьвянинов Семион Логинович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Дерьвянинов Яков Семионович

Отец ребёнка: Дерьвянинов Семион Логинович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дерьвянинов Василий Семионович

Отец ребёнка: Дерьвянинов Семион Логинович

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