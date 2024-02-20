Стешенко (Севоястьянова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешенко (Севоястьянова) Мария

Место рождения

ст.Бейсюгская

Дата рождения

1906

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1927 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Катышева Татьяна

Отец ребёнка: Стешенко Пётр

ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
1935

Сын: Стешенко Василий

Отец ребёнка: Стешенко Пётр

ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стешенко Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стешенко Пётр

Смерть
1976
ст.Ладожская
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