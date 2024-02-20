Стешенко (Севоястьянова) Мария
Место рожденияст.Бейсюгская
Дата рождения1906
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Катышева Татьяна
Отец ребёнка: Стешенко Пётр
ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
1935
Сын: Стешенко Василий
Отец ребёнка: Стешенко Пётр
ст.Бейсюгская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стешенко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стешенко Пётр
Смерть
1976
ст.Ладожская