Соколова Валерия
Место рождения
Дата рождения10.02.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1988
Отец: не указан
Мать: Соколова Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Каляжкина Виктория Артёмовна
Отец ребёнка: Каляжкин Артём
Рождение ребёнка
21.04.2021
Сын: Каляжкин Сергей Артёмович
Отец ребёнка: Каляжкин Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каляжкин Артём
Место жительства
Неизвестно