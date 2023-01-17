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Соколова Валерия

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

10.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1988

Отец: не указан

Мать: Соколова Ольга Юрьевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
2014

Дочь: Каляжкина Виктория Артёмовна

Отец ребёнка: Каляжкин Артём

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.04.2021

Сын: Каляжкин Сергей Артёмович

Отец ребёнка: Каляжкин Артём

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каляжкин Артём

Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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