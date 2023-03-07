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Мурылева Настасья Иванова

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Место рождения

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Мурылев Фома Иванов

Отец ребёнка: Мурылев Иван Степанов

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылев Иван Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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