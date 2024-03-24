Радкевич Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадкевич Зиновия

Радкевич Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1891

Сын: Радкевич Степан

Отец ребёнка: Радкевич Тимофей

Рождение ребёнка
1895

Сын: Радкевич Иван

Отец ребёнка: Радкевич Тимофей

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Минченя Просковья

Отец ребёнка: Радкевич Тимофей

Рождение ребёнка
1902

Сын: Радкевич Семён

Отец ребёнка: Радкевич Тимофей

Уречье, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Радкевич Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радкевич Иосиф

Отец ребёнка: Радкевич Тимофей

Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
Уречье, Любанский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close