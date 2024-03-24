Радкевич Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1891
Сын: Радкевич Степан
Отец ребёнка: Радкевич Тимофей
Рождение ребёнка
1895
Сын: Радкевич Иван
Отец ребёнка: Радкевич Тимофей
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Минченя Просковья
Отец ребёнка: Радкевич Тимофей
Рождение ребёнка
1902
Сын: Радкевич Семён
Отец ребёнка: Радкевич Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Радкевич Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радкевич Иосиф
Отец ребёнка: Радкевич Тимофей
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно