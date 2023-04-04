Фельдман (Виленкина) Хинда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельдман (Виленкина) Хинда

Место рождения

Mikulino, Belarus

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фельдман Залман Янкелевич

Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Рождение ребёнка
1869

Сын: Фельдман Мендель

Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Рождение ребёнка
1873

Сын: Фельдман Хирч Цви

Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Рождение ребёнка
31.08.1877

Дочь: (Фельдман) Хая Яковлевна

Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна

Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Смерть
Неизвестно

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