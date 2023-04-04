Фельдман (Виленкина) Хинда
Место рожденияMikulino, Belarus
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фельдман Залман Янкелевич
Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)
Рождение ребёнка
1869
Сын: Фельдман Мендель
Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Фельдман Хирч Цви
Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)
Рождение ребёнка
31.08.1877
Дочь: (Фельдман) Хая Яковлевна
Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гительсон (Фельдман Гительсон) Хана Янкелевна
Отец ребёнка: Фельдман Яков (Якоб Янкель)
Смерть
Неизвестно