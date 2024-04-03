Шевченко Григорий Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Шевченко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Григорьевна
Мать ребёнка: Шевченко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сливина Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Шевченко Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно