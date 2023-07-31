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Прокопчук Косма Иосифович

Место рождения

село Сылянщина,Житомирская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1864

Сын: Прокопчук Игнатий Космин

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Прокопчук Терентий Космич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Прокопчук Евфимий Космич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Прокопчук Вукол Космич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
05.05.1880

Дочь: (Прокопчук) Гликерия Космитична

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Прокопчук Макарий Космич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Прокопчук) Татьяна Космовна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Прокопчук Иосиф Космич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Прокопчук Максим Космич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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