Прокопчук Косма Иосифович
Место рождениясело Сылянщина,Житомирская область
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1864
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Прокопчук Терентий Космич
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
05.05.1880
Дочь: (Прокопчук) Гликерия Космитична
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Прокопчук) Татьяна Космовна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно