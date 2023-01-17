Кондратенко (Бузунова) Таисия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бузунов Егор Федотович
Мать: Бузунова Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
в старости за ней ухаживала Субботина Оксана, дочь Анатолия Субботина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
последние годы работала при заводе в мед.сенчасти в эврз
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
окончила красноуфимское медучилище
Смерть
Неизвестно