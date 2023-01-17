Кондратенко (Бузунова) Таисия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко (Бузунова) Таисия Егоровна

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Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузунов Егор Федотович

Мать: Бузунова Анна Андреевна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
в старости за ней ухаживала Субботина Оксана, дочь Анатолия Субботина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Иван Тереньтевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
последние годы работала при заводе в мед.сенчасти в эврз
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Иван Тереньтевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
окончила красноуфимское медучилище
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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