Пастаногов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.09.1914
Рождение ребёнка
1917
Сын: Пастаногов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Пастаногов Николай Иванович
Мать ребёнка: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно