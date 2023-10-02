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Пастаногов Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1914

Жена: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Пастаногов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Пастаногов Николай Иванович

Мать ребёнка: Щербакова-Пастаногова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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