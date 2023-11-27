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(Матвейчук) Тамара
(Матвейчук) Тамара
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2018
Пол
Женский
Отец
Матвейчук Степан
1922 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Матвейчук Степан
Мать:
?
Смерть
2018
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