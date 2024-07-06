Дорошенко Афанасий Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дорошенко Афанасий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошенко Надежда Афанасьевич

Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошенко Полина Афанасьевна

Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
28.08.1923

Дочь: Мирошниченко (Дорошенко) Раиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна

Станица Челбасская
Смерть
Неизвестно

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