Дорошенко Афанасий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошенко Надежда Афанасьевич
Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошенко Полина Афанасьевна
Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
28.08.1923
Дочь: Мирошниченко (Дорошенко) Раиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Дорошенко Прасковья Яковлевна
Станица Челбасская
Смерть
Неизвестно