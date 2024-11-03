Павлов Трофим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти18.04.1836 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1762
Отец: Павлов Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1790 ст.
Сын: Павлов Евдоким Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
06.09.1821 ст.
Минодора Максимовна Павлова
Восприемник
25.02.1824 ст.
Герасим Максимович Павлов
Восприемник
27.01.1825 ст.
Трифон Максимович Павлов
Смерть
18.04.1836 ст.
Причина смерти: от старости