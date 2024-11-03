Павлов Трофим Павлович Около 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Трофим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

18.04.1836 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Павлов Павел Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1790 ст.

Сын: Павлов Евдоким Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
06.09.1821 ст.
Минодора Максимовна Павлова
Восприемник
25.02.1824 ст.
Герасим Максимович Павлов
Восприемник
27.01.1825 ст.
Трифон Максимович Павлов
Смерть
18.04.1836 ст.
Причина смерти: от старости

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