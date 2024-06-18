Прокофий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Егор Федоров
Мать: Афимья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829
Сын: Евлампий Прокофьев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Николай Прокофьев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
02.06.1850
Дочь: Акилина Прокофьева
Мать ребёнка: Саломанида Кузьмина
Смерть
1851