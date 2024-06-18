Прокофий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Егор Федоров

Мать: Афимья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829

Сын: Евлампий Прокофьев

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Николай Прокофьев

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Василий Третий Прокофьев

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
02.06.1850

Дочь: Акилина Прокофьева

Мать ребёнка: Саломанида Кузьмина

Смерть
1851

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