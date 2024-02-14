Camal Fatime
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1883
Дата смерти01.07.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Айнетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Samaletdin Imad
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Samaletdin Imad
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Samaletdin Imad
Смерть
01.07.1978