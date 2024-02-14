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Camal Fatime

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1883

Дата смерти

01.07.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Айнетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Samaletdin Imad

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Samaletdin Imad

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Samaletdin Imad

Смерть
01.07.1978

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