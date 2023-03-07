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Киселев Андрей Ульянов

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Место рождения

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Киселев Ульян Филиппов

Мать: не указана

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Киселева Ольга Федорова

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Домна Андреевна

Мать ребёнка: Киселева Ольга Федорова

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Ольга Федорова

Смерть
1849
Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
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