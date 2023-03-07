Киселев Андрей Ульянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Киселев Ульян Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Киселева Ольга Федорова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Домна Андреевна
Мать ребёнка: Киселева Ольга Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Ольга Федорова
Смерть
1849