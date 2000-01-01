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Рева Сергей Иванович
Рева Сергей Иванович
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Место рождения
Приморский край
Дата рождения
11.03.1979
Пол
Мужской
Отец
Рева Иван
Мать
(Приходько) Вера Кузьминична
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1979
Отец:
Рева Иван
Мать:
Вера Кузьминична
Приморский край
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