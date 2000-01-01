Рева Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рева Сергей Иванович

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Место рождения

Приморский край

Дата рождения

11.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1979

Отец: Рева Иван

Мать: Вера Кузьминична

Приморский край
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