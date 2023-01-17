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Кулагин Григорий Петрович

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Место рождения

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Между 1900 и 1902

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1900 и 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1924

Сын: Кулагин Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Николаевна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1926

Дочь: Тимощенкова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Николаевна

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Анастасия Николаевна

Смерть
1941
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