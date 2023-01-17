Кулагин Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1900 и 1902
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1900 и 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1924
Сын: Кулагин Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
02.10.1926
Дочь: Тимощенкова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Кулагина Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941