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(Глухина) Надежда Степанова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.09.1836

Дата смерти

08.10.1836

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1836

Отец: Глухин Степан Ильин

Мать: Глухина Агрипина Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.09.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Тимофей Иванов Тихонов и Тогож села Рачейки уделнаго кресьянина Егора Тихонова Муранкина дочь девица Васса Егорова | Казанская церковь
Смерть
08.10.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческою | младенческою
Похороны
?.10.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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