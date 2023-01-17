(Глухина) Надежда Степанова
Место рождения
Дата рождения17.09.1836
Дата смерти08.10.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1836
Отец: Глухин Степан Ильин
Мать: Глухина Агрипина Иванова
Крещение
19.09.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Тимофей Иванов Тихонов и Тогож села Рачейки уделнаго кресьянина Егора Тихонова Муранкина дочь девица Васса Егорова | Казанская церковь
Смерть
08.10.1836
Причина смерти: младенческою | младенческою
Похороны
?.10.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви