Долматкин Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1936
Дата смерти21.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1936
Рождение ребёнка
08.07.1969
Сын: Долматкин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Долматкина Ангелина Александровна
Рождение ребёнка
18.11.1972
Сын: Долматкин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Долматкина Ангелина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.2013