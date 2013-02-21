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Долматкин Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1936

Дата смерти

21.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1936

Отец: Долматкин Андрей Петрович

Мать: Долматкина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.07.1969

Сын: Долматкин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Долматкина Ангелина Александровна

Рождение ребёнка
18.11.1972

Сын: Долматкин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Долматкина Ангелина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматкина Ангелина Александровна

Смерть
21.02.2013
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