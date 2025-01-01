Грязнов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Грязнов Алексей
Мать ребёнка: Грязнова (Сучкова) Ксения
Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1909
Дочь: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)
Мать ребёнка: Грязнова (Сучкова) Ксения
Смерть
Неизвестно