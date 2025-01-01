Грязнов Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Грязнов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязнова (Сучкова) Ксения

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Грязнов Алексей

Мать ребёнка: Грязнова (Сучкова) Ксения

Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1909

Дочь: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)

Мать ребёнка: Грязнова (Сучкова) Ксения

Смерть
Неизвестно

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