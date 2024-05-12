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Медведкова (Доледудина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Белик, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965

Отец: Доледудин Михаил Александрович

Мать: Доледудина (Харитонова) Галина (Агафья) Даниловна

Белик, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1987

Дочь: Медведкова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Медведков Виктор Александрович

Сырокоренье, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1988

Дочь: Медведкова Зинаида Викторовна

Отец ребёнка: Медведков Виктор Александрович

Маньково, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

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