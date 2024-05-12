Медведкова (Доледудина) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965
Рождение ребёнка
16.04.1987
Дочь: Медведкова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Медведков Виктор Александрович
Сырокоренье, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1988
Дочь: Медведкова Зинаида Викторовна
Отец ребёнка: Медведков Виктор Александрович
Маньково, Краснинский муниципальный район, Смоленская область