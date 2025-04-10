Елена Тимофеевна 1781 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Тимофеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1781 ст., Нероново, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

умерла Неизвестно

Супруги
Елисей Стефанович1783 ст. г.р.
Дети
Никифор Елисеевич04.02.1819 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нероново, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
07.11.1803 ст.

Муж: Елисей Стефанович

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
04.02.1819 ст.

Сын: Никифор Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Стефанович

Раменка, Хотошинская волость, Осташковский уезд

Смерть
Неизвестно

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