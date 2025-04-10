Елена Тимофеевна
женский, родилась 1781 ст., Нероново, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
умерла Неизвестно
Супруги
Елисей Стефанович1783 ст. г.р.
Дети
Никифор Елисеевич04.02.1819 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Нероново, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.11.1803 ст.
Муж: Елисей Стефанович
Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1819 ст.
Сын: Никифор Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Стефанович
Раменка, Хотошинская волость, Осташковский уезд
Смерть
Неизвестно