Гундяев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Гундяев Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1926
Дочь: Гундяева Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Гундяева Наталья Петровна
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния