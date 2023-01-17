Гундяев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундяев Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Гундяев Павел Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1926

Дочь: Гундяева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Гундяева Наталья Петровна

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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