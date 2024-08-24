Ваторе [Неизвестно] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваторе [Неизвестно]

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваторе Лилит

Мать ребёнка: Ваторе [Неизвестно]

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваторе Калеб

Мать ребёнка: Ваторе [Неизвестно]

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваторе [Неизвестно]

Смерть
Неизвестно

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