Аюшиева Цыцыгма Раднаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюшиева Цыцыгма Раднаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1971

Отец: Дугаржапов Радна-Ханда Намтаевич

Мать: Нимаева Лхама Лудуповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюшиев Батоцырен Аюшиевич

Рождение ребёнка
22.11.1993

Сын: Аюшиев Арсалан Батоцыренович

Отец ребёнка: Аюшиев Батоцырен Аюшиевич

Рождение ребёнка
27.05.1996

Дочь: Намсараева Елена Батоцыреновна

Отец ребёнка: Аюшиев Батоцырен Аюшиевич

Рождение ребёнка
06.01.2000

Дочь: Аюшиева Сарюна Батоцыроновна

Отец ребёнка: Аюшиев Батоцырен Аюшиевич

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