Аюшиева Цыцыгма Раднаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1993
Сын: Аюшиев Арсалан Батоцыренович
Отец ребёнка: Аюшиев Батоцырен Аюшиевич
Рождение ребёнка
27.05.1996
Дочь: Намсараева Елена Батоцыреновна
Отец ребёнка: Аюшиев Батоцырен Аюшиевич
Рождение ребёнка
06.01.2000
Дочь: Аюшиева Сарюна Батоцыроновна
Отец ребёнка: Аюшиев Батоцырен Аюшиевич