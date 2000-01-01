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(Легконравова) Надежда Иоановна
(Легконравова) Надежда Иоановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Пол
Женский
Отец
Легконравов Иван Дмитриевич
Мать
Легконравова Анастасия Адриановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Легконравов Иван Дмитриевич
Мать:
Легконравова Анастасия Адриановна
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