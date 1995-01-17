Леонова (Крисанова) Светлана Васильевна
Место рожденияс. Марчуки 2 Ряжского района, Рязанской области
Дата рождения21.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1973
с. Марчуки 2 Ряжского района, Рязанской области
Рождение ребёнка
17.01.1995
Дочь: Леонова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Леонов Максим Николаевич
Рождение ребёнка
17.02.1996
Дочь: Леонова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Леонов Максим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно