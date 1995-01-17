Леонова (Крисанова) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Крисанова) Светлана Васильевна

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Место рождения

с. Марчуки 2 Ряжского района, Рязанской области

Дата рождения

21.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1973

Отец: Крисанов Василий Антонович

Мать: Крисанова Любовь Петровна

с. Марчуки 2 Ряжского района, Рязанской области
Рождение ребёнка
17.01.1995

Дочь: Леонова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Леонов Максим Николаевич

Рождение ребёнка
17.02.1996

Дочь: Леонова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Леонов Максим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Максим Николаевич

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