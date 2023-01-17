Карп Агафонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Агафон Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Анна Карповна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Анисья Карповна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Марья Карповна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно