Карп Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Агафонович

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Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1784 г.р.

Мать

Жена

Дети

Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Агафон Иванович

Мать: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Анна Карповна

Мать ребёнка: Анна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Анисья Карповна

Мать ребёнка: Анна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Марья Карповна

Мать ребёнка: Анна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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