Заколюкин Василий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкин Василий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: Заколюкин Сергей Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Мавра

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Заколюкин Василий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Заколюкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Заколюкин Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: (Заколюкина) Софья

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Вычислено 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Заколюкин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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