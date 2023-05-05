Заколюкин Василий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1783
Отец: Заколюкин Сергей Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заколюкина Мавра
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Заколюкин Василий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Заколюкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Заколюкин Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: (Заколюкина) Софья
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Вычислено 1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Заколюкин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана