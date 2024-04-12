Шапошникова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения24.05.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
24.05.1876 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1481 Запись 30Ж отец - Шапошников Александр Павлович Гжатский мещанин мать - Шапошникова Матрона Сергеевна Законная жена
Крещение
25.05.1876 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.2 д.1481 Запись 30Ж Восприемники: Нестеров Алексей Петрович - Гжатский мещанин Шапошникова Анна Ерофеевна - Гжатского мещанина Шапошникова Алексея Павловича жена
Бракосочетание
01.10.1895 ст.
МК: ГАСО Ф.48 оп.5 д.64 Запись 9. Свидетели жениха: Пруссак (?) Николай Иванович - Тверской губернии города Кашина(?) мещанин Дегтярев Алексей Алексеевич - Гжатский мещанин Свидетель невесты - Филиппо... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1896
Дочь: Плотникова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.5 д.68 Запись 59Ж отец - Плотников Петр Петрович Гжатский мещанин мать - Плотникова Мария Александровна Законная жена
Рождение ребёнка
12.01.1898 ст.
Сын: Плотников Виктор
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.32 Запись 6М Плохая сохранность записи отец Плотников мать Плотникова Мария
Рождение ребёнка
07.07.1899 ст.
Сын: Плотников Владимир Петрович
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.36 Запись 53М отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
06.12.1900 ст.
Сын: Плотников Евгений Петрович
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.40 Запись 62М отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
01.02.1902 ст.
Сын: Плотников Евгений Петрович
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.49 Запись 11М отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
01.08.1903 ст.
Сын: Плотников Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.6 д.294 Запись 45М отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
10.08.1906 ст.
Дочь: Плотникова Наталия Петровна
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.453 Запись 52Ж отец: Плотников Петр Петрович, гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна, законная жена
Рождение ребёнка
27.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
МК: ГАСО Ф.48 оп.4 д.466 Запись 21М отец: Плотников Петр Петрович Гжатский мещанин мать: Плотникова Мария Александровна Законная жена
Смерть
Неизвестно