Ильинская Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Около 1808
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ильинский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ильинская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ильинская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ильинский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ильинская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Городецкая Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно