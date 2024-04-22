Ильинская Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская Анна Ивановна

Место рождения

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
Около 1808

Муж: Ильинский Иван Дмитриевич

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ильинский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ильинская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ильинский Лев Иванович

Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ильинская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ильинский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ильинская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Городецкая Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ильинский Иван Дмитриевич

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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