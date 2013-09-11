Вычугжанина (Зыкова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычугжанина (Зыкова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.03.1925

Дата смерти

11.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1925

Отец: Зыков Фёдор Михайлович

Мать: Зыкова Матрёна Павловна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вычугжанин Владимир Фёдорович

Верхняя Мельница, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1951

Дочь: Макарова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Вычугжанин Владимир Фёдорович

Верхняя Мельница, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Вычугжанин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Вычугжанин Владимир Фёдорович

Верхняя Мельница, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вычугжанин Владимир Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Мирный, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.09.2013
Мирный, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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