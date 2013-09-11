Вычугжанина (Зыкова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1925
Дата смерти11.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1925
Отец: Зыков Фёдор Михайлович
Мать: Зыкова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
21.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вычугжанин Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
24.04.1951
Дочь: Макарова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Вычугжанин Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Вычугжанин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Вычугжанин Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.2013