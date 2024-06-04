Дудинов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудинов Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудинов Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудинов Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стольникова (Дудинова) Антонина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Дудинова) Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1901

Сын: Дудинов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дудинов Константин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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