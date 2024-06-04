Дудинов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудинов Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудинов Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стольникова (Дудинова) Антонина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Дудинова) Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1901
Сын: Дудинов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дудинов Константин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно