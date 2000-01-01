Измаил Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Сергеев
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Измайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родион Измайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Измайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платон Измайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно