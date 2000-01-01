Измаил Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмаил Степанов

Измаил Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Сергеев

Мать: Марья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Измайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родион Измайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Измайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платон Измайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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