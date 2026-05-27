Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА
женский, родилась 1794
умерла 1858
Супруги
Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ28.09.1786 г.р.
Дети
Ладомирский ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ1820 г.р.
Ладомирский ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ладомирский ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ладомирский ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
1858