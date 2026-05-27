Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1794

умерла 1858

Супруги
Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ28.09.1786 г.р.
Дети
Ладомирский ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ1820 г.р.
Ладомирский ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1819

Муж: Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ладомирский ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ладомирский ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
1858

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